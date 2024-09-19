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15:00, 19 сентября 2024 года В Орловской области появились платформы для гнездования черных аистов Их установили в пяти районах.



Фото: архив

В пяти районах Орловской области установили платформы для гнездования черных аистов. Об этом сообщили в "Орловском отделении Союза охраны птиц". Платформы уже появились в Мценском, Ливенском, Дмитровском, Урицком и Шаблыкинском районах. В ближайшее время в регионе также планируется установить ящики для гнездования пернатых.



Кстати, платформы будут полезны не только черным аистам, но и другим птицам, таким как сова, пустельга и даже утки. "Таким образом, на Орловщине продолжается реализация программы "Доступное жилье", - отметили в отделении Союза охраны птиц.





Сергей Мерцалов



