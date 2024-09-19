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8:29, 19 сентября 2024 года Следователи установят обстоятельства трагедии в Зареченском микрорайоне Специалисты ведомства работали на месте происшествия.



Фото: архив

Следователи и криминалисты СУ СК РФ по Орловской области работали на месте обрушения грунта вблизи дома №1 по улице Зареченской города Орла. Трагедия случилась 18 сентября, в результате которой погибли двое рабочих, еще три человека пострадали, их госпитализировали в больницу.



Следователи по Заводскому району устанавливают обстоятельства произошедшего. Напомним, что проверку проводит и прокуратура по поручению Алексея Тимошина. Известно, что при проведении работ произошел провал грунта.





Сергей Силаев



