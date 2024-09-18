среда 18.09.2024 21:21:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:29, 18 сентября 2024 года

Прокуратура изучает обстоятельства обрушения грунта в микрорайоне Зареченский

По данным МЧС России, два человека погибли, трое госпитализированы.


Прокуратура Орловской области изучает обстоятельство обрушения грунта при строительных работах в микрорайоне Зареченский. Ведомство инициировало проверку. Работу правоохранителей на месте ЧП координирует прокурор Заводского района.
"Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства при осуществлении работ, в том числе в сфере охраны труда. Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц", – отметили в прокуратуре.
Трагедия случилась вечером 18 сентября. При проведении строительных работ провалился грунт. Два человека погибли, трое госпитализированы. Все они – строители.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.