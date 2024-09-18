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20:29, 18 сентября 2024 года Прокуратура изучает обстоятельства обрушения грунта в микрорайоне Зареченский По данным МЧС России, два человека погибли, трое госпитализированы.





Прокуратура Орловской области изучает обстоятельство обрушения грунта при строительных работах в микрорайоне Зареченский. Ведомство инициировало проверку. Работу правоохранителей на месте ЧП координирует прокурор Заводского района.

"Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства при осуществлении работ, в том числе в сфере охраны труда. Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц", – отметили в прокуратуре. Трагедия случилась вечером 18 сентября. При проведении строительных работ провалился грунт. Два человека погибли, трое госпитализированы. Все они – строители.





Артем Ежаков



