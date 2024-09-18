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16:57, 18 сентября 2024 года В Орловской области запечатлели редкое оптическое явление В теплое время гало предвещает ухудшение погоды.



Фото: Валерий Селихов, ВК

Редкое для теплого сезона явление - солнечное гало - запечатлели в Орловской области. Оно может предвещать ухудшение погоды.





Фотографией поделился Валерий Селихов, руководитель Орловского гидрометцентра.



- Летом в нашем регионе его совсем не часто увидишь. Оно образуется в основном в зимнее время. Да плюсом, рядом с гало - кусок радуги!!! Редкость вдвойне, - подписал снимок Селихов.



Гало образуется благодаря преломлению и отражению света кристалликами льда в верхних слоях атмосферы, обычно на высоте от 5 до 10 километров в перистых облаках.













Ольга СУПОНЕВА



