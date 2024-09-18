В Орловской области запечатлели редкое оптическое явление

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16:57, 18 сентября 2024 года
В Орловской области запечатлели редкое оптическое явлениеВ теплое время гало предвещает ухудшение погоды.
Фото: Валерий Селихов, ВК
Редкое для теплого сезона явление - солнечное гало - запечатлели в Орловской области. Оно может предвещать ухудшение погоды.
Фотографией поделился Валерий Селихов, руководитель Орловского гидрометцентра.
- Летом в нашем регионе его совсем не часто увидишь. Оно образуется в основном в зимнее время. Да плюсом, рядом с гало - кусок радуги!!! Редкость вдвойне, - подписал снимок Селихов.
Гало образуется благодаря преломлению и отражению света кристалликами льда в верхних слоях атмосферы, обычно на высоте от 5 до 10 километров в перистых облаках.
Ольга СУПОНЕВА
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