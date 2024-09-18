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20:39, 18 сентября 2024 года Жителя Кременной осудят за совершенное четверть века назад убийство орловчанки Трагедия случилась в селе Грачевка.







Орловские следователи раскрыли преступление, совершенное почти четверть века назад. В апреле 2000-го года бесследно пропала 23-летняя девушка. Последний раз ее видели в селе Грачевка. Поводом к преступлению стали золотые украшения.



Личность подозреваемого следователям была известна практически с самого начала, но он являлся гражданином Украины и уехал туда, чтобы избежать наказания. В конце 2023-го года подозреваемый, будучи в ЛНР, пришел за российским паспортом. Мужчину пробили по базам и задержали.



Подозреваемый точно не мог показать место захоронения девушки, но ее останки все же нашли в лесополосе.





Мария Семак



