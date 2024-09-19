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7:37, 19 сентября 2024 года К жительнице Орла в квартиру через окно пробрался вор Похититель унес монитор, клавиатуру и мышку от компьютера.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жительница Орла стала жертвой квартирной кражи. К ней домой через окно пробрался вор и вынес комплектующие от компьютера.



Кража произошла в Советском районе. Женщина пришла с заявлением в полицию, она рассказала, что квартира была заперта и оттуда исчезли монитор, клавиатура и мышка. Сотрудники завели уголовное дело и занялись розыском подозреваемого. Удалось установить, что совершил кражу местный 42-летний мужчина, житель этого же района.



Сейчас он задержан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



