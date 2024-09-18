В Орле проверили готовность служб к зимнему сезону

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15:49, 18 сентября 2024 года
В Орле проверили готовность служб к зимнему сезонуСмотр сил и средств прошел 18 сентября на "Спецавтобазе".
Фото: Юрий Парахин, тг-канал
В Орле в преддверии холодного сезона состоялся смотр сил и средств аварийного реагирования. На территории "Спецавтобазы" 18 сентября собрались бригады объектов жизнеобеспечения города.
Готовность продемонстрировали сотрудники девяти объектов, представлено было 11 единиц техники. Это люди и техника, которые привлекаются для устранения аварий на объектах ТЭК и ЖКХ. Во время смотра была дана оценка исправности техники, а тажке знаниям личного состава своих обязанностей.
- Мы еще раз убедились, что формирования к действиям по предназначению готовы, оборудование исправно. Будем выполнять задачи, которые стоят перед нами в этом отопительном периоде, - прокомментировал мэр Орла Юрий Парахин.
Ольга СУПОНЕВА