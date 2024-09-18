Музей изобразительных искусств в Орле получил средства на новое оборудование

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18:00, 18 сентября 2024 года
Музей изобразительных искусств в Орле получил средства на новое оборудованиеНа модернизацию выделили 12,5 миллиона рублей.
Музей изобразительных искусств в Орле благодаря нацпроекту "Культура" получил средства на обновление оборудования. На модернизацию выделили 12,5 миллионов рублей.
На первом этаже произошли значительные изменения: обновлена входная группа, установлены сейфы для хранения вещей посетителей, заработал электронный киоск. Благодаря видеонаблюдению дежурным стало гораздо удобнее следить за залами и прилегающей территорией.
Кроме того, изменились выставочные залы и постоянная экспозиция: появились большие экраны, оборудование климат-контроля, электронные киоски с информацией и новое освещение. Часть средств решили направить на пополнение фондов.
Музей изобразительных искусств является одним из самых посещаемых в регионе. Ежегодно он принимает более 70 тысяч человек. Современное оборудование поможет привлечь новых зрителей и реализовать уникальные проекты.
Эва Стасюлевич