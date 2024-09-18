Музей изобразительных искусств в Орле получил средства на новое оборудование

На модернизацию выделили 12,5 миллиона рублей.

На первом этаже произошли значительные изменения: обновлена входная группа, установлены сейфы для хранения вещей посетителей, заработал электронный киоск. Благодаря видеонаблюдению дежурным стало гораздо удобнее следить за залами и прилегающей территорией.



Кроме того, изменились выставочные залы и постоянная экспозиция: появились большие экраны, оборудование климат-контроля, электронные киоски с информацией и новое освещение. Часть средств решили направить на пополнение фондов.

Музей изобразительных искусств является одним из самых посещаемых в регионе. Ежегодно он принимает более 70 тысяч человек. Современное оборудование поможет привлечь новых зрителей и реализовать уникальные проекты.