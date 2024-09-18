Орловские депутаты проверили ремонт дома №3 по улице Гостиной
Народные избранники выяснили причину задержки и узнали, какой план действий собираются предпринять власти, чтобы работы продолжились.
К решению вопроса ремонта дома №3 на улице Гостиной подключились депутаты облсовета. Комитет по ЖКХ побывал на месте проведения работ. Подрядчик продолжает ремонтировать кровлю. Сейчас она готова на 60%.
Народные избранники выяснили причину задержки и узнали, какой план действий собираются предпринять власти, чтобы работы продолжились.
Посетили депутаты и другие дома, где сейчас идет капитальный ремонт. В доме №122 по Комсомольской крыша готова на 70%. После подрядчик приступит к ремонту фасада и канализации в подвале.