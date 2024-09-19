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10:33, 19 сентября 2024 года Орловским производителям интересен азербайджанский рынок Республике намерены предложить мебель, удобрения, масличные культуры и не только.







20 октября орловская делегация прибудет в Баку с бизнес-миссией. В этом году это уже третья поездка центра поддержки экспорта региона в целях продвижения орловских товаропроизводителей за рубежом. Представители орловского бизнеса уже посетили Китай и Беларусь.



Азербайджану намерены предложить мебель, удобрения, масличные культуры и только. О подготовке к поездке расскажет Екатерина Габова.





Екатерина Габова



