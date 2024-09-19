Орловским производителям интересен азербайджанский рынок
Республике намерены предложить мебель, удобрения, масличные культуры и не только.
20 октября орловская делегация прибудет в Баку с бизнес-миссией. В этом году это уже третья поездка центра поддержки экспорта региона в целях продвижения орловских товаропроизводителей за рубежом. Представители орловского бизнеса уже посетили Китай и Беларусь.
Азербайджану намерены предложить мебель, удобрения, масличные культуры и только. О подготовке к поездке расскажет Екатерина Габова.