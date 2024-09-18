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17:25, 18 сентября 2024 года В Орле в 2025-м году запланировали капитальный ремонт 17 домов Они включены в краткосрочный план.





В краткосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2025-й год в Орле попало 17 жилых зданий. Об этом рассказал глава городского жилуправления Энрико Чапкин на заседании профильного комитета горсовета. Также он отметил, что по решению суда в программу включили еще два МКД.



Замначальника жилуправления Анжела Дробина рассказала, что изначально мэрия подготовила документы на 60 домов и отметила, что администрация будет добиваться включения этих МКД в программу на основании заявлений жителей. Дробина пояснила, что это связано с нехваткой финансирования.





Артем Ежаков



