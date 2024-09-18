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16:59, 18 сентября 2024 года В Орле могут появиться улица Донецкая и Луганский переулок Проект поддержали на заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике.





В Орле могут появиться улица Донецкая и Луганский переулок. Проект поддержали на заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике.



Новые улицы и переулок появятся на территории, ограниченной Наугорским шоссе, Дачным проездом и северо-восточной границей Орла. Также здесь планируется создать улицу генерала Горбатова, сообщили в пресс-службе горсовета.



Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на сессии горсовета 27 сентября.





Артем Ежаков



