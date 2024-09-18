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14:01, 18 сентября 2024 года Андрей Клычков посадил орловские саженцы в Подмосковье Глава региона посетил мастерскую управления "Сенеж".



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что перед совещанием с участием президента 18 сентября посетил территорию мастерской управления "Сенеж", где с командиром дружины "Бригада Катукова" посадил 20 орловских саженцев: яблони "Орлинка", "Синап орловский", "Тургеневское", абрикос "Орловчанин", вишня "Тургеневка" и черешня "Подарок Орлу".





Также глава региона вручил музею "Сенежа" ливенскую гармошку и изучил опыт мастерской в возведении кампуса. – С большим интересом изучил опыт "Сенежа", лучшие наработки и ошибки, которые нам надо учесть, – отметил Андрей Клычков. Напомним, что глава региона вечером 18 сентября поучаствует в совещании с президентом Владимиром Путиным.





Сергей Силаев



