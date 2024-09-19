Орловцы смогут пожаловаться прокурору на нарушения при выплате льгот
Тематический прием пройдет 25 сентября.
25 сентября в 9:00 прокурор Орловской области Алексей Тимошин проведет личный прием граждан по вопросу ненадлежащей работы уполномоченных органов при предоставлении социальных услуг гражданам, включая выплаты, льготы и компенсации. Встреча пройдет в здании региональной прокуратуры.
Телефоны для предварительной записи на прием:
• 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;
• 89036371495 – дежурный прокурор прокуратуры Орловской области.