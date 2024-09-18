Футболисты Орловского госуниверситета претендуют на повышение в классе

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19:00, 18 сентября 2024 года
Футболисты Орловского госуниверситета претендуют на повышение в классеДо конца сезона студенческого турнира остается один тур.
Футболисты Орловского государственного университета выиграли три матча Национальной студенческой футбольной лиги. Тур состоялся в Казани.
Орловцы последовательно обыграли команды из столицы Татарстана, Москвы и Новочеркасска. В этом году в составе много новичков, у каждого – своя мотивация хорошо проявить себя именно в рамках НСФЛ.
До конца сезона нашей команде осталось сыграть три матча. У команды ОГУ хорошие шансы попасть в призы и получить возможность повышение в классе – перейти в Суперлигу имени Игоря Гамулы.
Анастасия Дорохова
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