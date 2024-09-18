Орловцы доставили на фронт багги

Такая техника незаменима в условиях боевых действий.
Фото: протоиерей Василий Иванов
Гуманитарная миссия Орловской епархии доставила бойцам в Кременную мотовездеход. Эта неприхотливая, легкая, маневренная и быстроходная техника незаменима для передвижения по пересеченной местности и перевозки жизненно важных грузов.
Как сообщили в Орловской митрополии, долгожданный багги на передовую привез благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов. Он также передал военным благословение от Владыки Тихона, пожелал им крепкого здоровья и скорой победы.