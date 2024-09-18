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18:26, 18 сентября 2024 года Орловцы доставили на фронт багги Такая техника незаменима в условиях боевых действий.



Фото: протоиерей Василий Иванов

Гуманитарная миссия Орловской епархии доставила бойцам в Кременную мотовездеход. Эта неприхотливая, легкая, маневренная и быстроходная техника незаменима для передвижения по пересеченной местности и перевозки жизненно важных грузов. Орловской митрополии, долгожданный багги на передовую привез благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов. Он также передал военным благословение от Владыки Тихона, пожелал им крепкого здоровья и скорой победы. Как сообщили , долгожданный багги на передовую привез благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов. Он также передал военным благословение от Владыки Тихона, пожелал им крепкого здоровья и скорой победы.





Сергей Мерцалов



