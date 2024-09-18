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14:30, 18 сентября 2024 года В Орле появятся два новых сквера Их назовут в честь великих государственных деятелей России.



Фото: архив

В Орле появятся два новых сквера, которые будут носить имена великих государственных деятелей - Петра Столыпина и Сергея Муромцева. Инициативу орловской мэрии озвучил представитель управления градостроительства Алексей Сергеев на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике городского совета 18 сентября. В настоящее время в городе есть два памятника, посвященных этим выдающимся личностям. Бюст первого председателя Первой императорской думы Сергея Муромцева установлен возле здания администрации Орловской области со стороны гостиницы "Русь". А со стороны главпочтампа можно увидеть бюст Петра Столыпина, который в начале XX века возглавлял МВД и Совет министров. Теперь территории, прилегающие к этим памятникам, могут стать именными. Городской Совет планирует рассмотреть вопрос на заседании, которое состоится 27 сентября.





Сергей Мерцалов



