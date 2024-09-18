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16:30, 18 сентября 2024 года Орловщина - первая в России по урожайности кукурузы на зерно Рекордных показателей достигли в Мценском районе.



Фото: архив

В семи районах Орловской области стартовала уборка кукурузы. На данный момент собрано уже 27 тысяч тонн зерна с площади 3 тысяч гектаров. Урожайность кукурузы в этом году впечатляет - более 93 центнеров с гектара! Особенно стоит отметить Мценский район, где был достигнут рекордный показатель - 137,5 центнеров с гектара. регионального информационного портала, Орловщина занимает лидирующие позиции по урожайности кукурузы на зерно в России. В топ-5 регионов также входят Курская, Липецкая, Белгородская и Тамбовская области. По информации , Орловщина занимает лидирующие позиции по урожайности кукурузы на зерно в России. В топ-5 регионов также входят Курская, Липецкая, Белгородская и Тамбовская области.





Сергей Мерцалов



