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13:45, 18 сентября 2024 года

Медики напомнили орловцам основные правила оказания первой помощи

Особенно это актуально в жаркую погоду.



Скорая помощь ежедневно спасает десятки жизней. В среднем поступает около 100 вызовов в день, из них примерно треть связана с потерей сознания. Реагировать нужно незамедлительно.

- Чтобы добраться до места происшествия, мы используем сигналы на спецтранспорте, ведь для пострадавшего дорога каждая минута, - рассказала старший фельдшер подстанции скорой медицинской помощи Северного района Орла Надежда Лощенко.

Как же облегчить ожидание скорой для пострадавшего? В таких ситуациях очень важны знания об оказании первой помощи. Эти навыки преподают студентам медицинского института ОГУ имени Тургенева. Свои действия они отрабатывают на манекенах. Также фельдшеры обучают доврачебной помощи школьников. Базовые знания могут пригодиться в любой момент.  



Елена Степовая
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