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10:51, 18 сентября 2024 года Орловец отправится в колонию на восемь с половиной лет за убийство соседа Конфликт возник на алкогольной почве.



Фото: архив

Житель деревни Суры Новодеревеньковского района осужден за убийство соседа. Мужчину признали виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



Как установили следствие и суд, в январе 2024 года 61-летний мужчина распивал алкоголь с соседом. На бытовой почве возник конфликт, в результате которого потерпевший получил несколько ударов ножом, от чего скончался на месте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на восемь лет и шесть месяцев. Орловец отправится в колонию строгого режима.





Сергей Силаев



