Орловские пожарные побывали на молебне в честь Небесной Заступницы от огня

Образ "Неопалимая Купина" считается покровителем тех, чья профессия связана с тушением пожаров.

Фото: "Вести-Орел"

В этот день спасатели вспоминают своих товарищей, которые погибли при исполнении своего долга. К сожалению, и в нашем регионе есть такие потери: Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин. Во всех пожарно-спасательных частях их память почтили минутой молчания.

Богослужение в Орле прошло в Ахтырском кафедральном соборе. Кроме того, были организованы службы в пожарно-спасательных частях, где священники окропили святой водой спецтехнику и огнеборцев.