Орловские пожарные побывали на молебне в честь Небесной Заступницы от огня

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13:00, 18 сентября 2024 года
Орловские пожарные побывали на молебне в честь Небесной Заступницы от огняОбраз "Неопалимая Купина" считается покровителем тех, чья профессия связана с тушением пожаров.
Фото: "Вести-Орел"
Орловские пожарные приняли участие в молебне в честь небесной заступницы от огня. Образ "Неопалимая Купина" считается покровителем тех, чья профессия связана с пожарами и спасением людей из огня.
В этот день спасатели вспоминают своих товарищей, которые погибли при исполнении своего долга. К сожалению, и в нашем регионе есть такие потери: Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин. Во всех пожарно-спасательных частях их память почтили минутой молчания.
Богослужение в Орле прошло в Ахтырском кафедральном соборе. Кроме того, были организованы службы в пожарно-спасательных частях, где священники окропили святой водой спецтехнику и огнеборцев.
Всеволод Трифонов