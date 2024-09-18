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11:25, 18 сентября 2024 года Под Орлом легковушка столкнулась с грузовиком Пострадал один человек.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Утром 17 сентября на трассе "Орел-Тамбов-Крутое-Ливны" водитель "ВАЗ 2106" не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "КАМАЗом".



По информации региональной Госавтоинспекции, пострадал водитель легкового автомобиля. Врачи осмотрели мужчину и отпустили его на амбулаторное лечение.



Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали девять ДТП, в которых пострадал один человек.





Сергей Силаев



