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11:55, 18 сентября 2024 года

В Орле началась работа по замене перегоревших ламп

Уже несколько улиц в центре города стали светлее.

Фото: администрация города Орла

В Орле продолжается работа по улучшению уличного освещения. Она включает не только установку новых светильников, но и замену перегоревших ламп. Эти задачи выполняет "Орелоблэнерго".

Как сообщили в городской администрации, вчера бригада электриков работала на улице Салтыкова-Щедрина, Пролетарской горе и подходе к лодочной станции. В планах также точечная замена ламп на Октябрьской.

- С наступлением осени особенно важно обеспечить безопасность на дорогах Орла, особенно учитывая, что с началом учебного года количество водителей и пешеходов увеличивается. Как обычно, особое внимание будет уделено подходам к учебным заведениям, - рассказали в управлении строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.


Сергей Мерцалов
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