В Орле началась работа по замене перегоревших ламп
Уже несколько улиц в центре города стали светлее.
Фото: администрация города Орла
В Орле продолжается работа по улучшению уличного освещения. Она включает не только установку новых светильников, но и замену перегоревших ламп. Эти задачи выполняет "Орелоблэнерго".
Как сообщили в городской администрации, вчера бригада электриков работала на улице Салтыкова-Щедрина, Пролетарской горе и подходе к лодочной станции. В планах также точечная замена ламп на Октябрьской.
- С наступлением осени особенно важно обеспечить безопасность на дорогах Орла, особенно учитывая, что с началом учебного года количество водителей и пешеходов увеличивается. Как обычно, особое внимание будет уделено подходам к учебным заведениям, - рассказали в управлении строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.