Под Орлом сгорела легковушка

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9:21, 18 сентября 2024 года
Под Орлом сгорела легковушкаПожар возник после вылета в кювет.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Свердловском районе Орловской области утром 18 сентября произошло ДТП. Водитель "ВАЗ-2106" не справился с управлением и на втором километре дороги "Змиевка-Никольское" вылетел в кювет.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области машина загорелась, ее тушили прибывшие на место спасатели. Возгорание оперативно устранили, никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки сотрудники МЧС 39 раз выезжали на вызовы. Из них 31 раз спасатели тушили пожары, еще 8 помогали населению.
Сергей Силаев
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