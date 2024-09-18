Из горящей многоэтажки в Орловском округе спасли девять человек

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9:12, 18 сентября 2024 года
Из горящей многоэтажки в Орловском округе спасли девять человекПожар возник на четвертом этаже.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В деревне Жилина Орловского округа произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Задымление возникло на четвертом этаже. На место оперативно прибыли порядка 20 сотрудников МЧС России из специализированной, 1-й, 2-й, 3-й ПСЧ Орла. Они вывели из здания девять человек.
В результате возгорания пострадала кухня на площади 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание холодильной установки.
Сергей Мерцалов
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