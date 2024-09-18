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20:29, 17 сентября 2024 года Андрей Клычков встретился с руководителем Росавиации Губернатор Орловской области и Дмитрий Ядров обсудили реконструкцию аэропорта "Южный".



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудили реконструкцию аэропорта "Южный". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Сейчас в воздушной гавани завершены подготовительные работы, построена патрульная автодорога, на 60% готово ограждение, ведется реконструкция ВПП. В здании аэровокзала готовы монолитные колонны, рабочие готовятся к устройству перекрытий.

"Для Орловской области аэропорт имеет большое, даже стратегическое значение. Рад, что мы получили федеральную поддержку такого уровня. Реконструкция объекта идет по плану. Ход работ контролирую лично", – цитирует губернатора тг-канал.





Артем Ежаков



