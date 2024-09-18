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19:28, 17 сентября 2024 года

Заболеваемость ОРВИ в Орловской области подскочила на 55%

Растут цифры и по COVID-19.


C 9 по 15 сентября заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Орловской области выросла на 55% по сравнению с позапрошлой семидневкой. К медикам обратились 4,3 тысячи человек. При этом цифры почти на четверть меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Наибольший рост заболеваемости отмечен у школьников. Доля пациентов в возрасте до 14 лет составляет 54,5%.

Идет в рост и COVID-19. Им за отчетную неделю заболели 379 человек – на 54 случая больше, чем за позапрошлый отрезок.

Продолжается вакцинация от гриппа. Укол сделали уже 9,1 тысячи орловцев.


Артем Ежаков
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