Главная » Новости



20:41, 17 сентября 2024 года В Орле появились еще два "Кванториума" Они заработали на базе школ №37 и №51.







В Орле появились еще два "Кванториума". Это технопарки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Здесь дети могут развиваться по естественнонаучным и инженерно-техническим направлениям.



Помимо гимназии №19 и бывшего клуба "Сфера", "Кванториумы" заработали на базе школ №37 и №51. В последней побывал корреспондент Антон Сорокин и узнал, какие направления здесь открылись.





Антон Сорокин



