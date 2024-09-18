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20:41, 17 сентября 2024 года
В Орле появились еще два "Кванториума"Они заработали на базе школ №37 и №51.
В Орле появились еще два "Кванториума". Это технопарки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Здесь дети могут развиваться по естественнонаучным и инженерно-техническим направлениям.
Помимо гимназии №19 и бывшего клуба "Сфера", "Кванториумы" заработали на базе школ №37 и №51. В последней побывал корреспондент Антон Сорокин и узнал, какие направления здесь открылись.
Антон Сорокин
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