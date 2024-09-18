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9:56, 18 сентября 2024 года В Орле открывается выставка о Судбищенской битве Экспозиция будет доступна к просмотру в Орловском краеведческом музее.





18 сентября в 15:00 в Орловском краеведческом музее открывается выставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Экспозиция составлена из различных форматов – от традиционных до современных интерактивных решений и мультимедийных технологий.



Выставка стала первым этапом проектных работ по созданию будущего мемориального комплекса, посвященного героическому подвигу русского воинства в борьбе с крымско-татарскими набегами.



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Артем Ежаков



