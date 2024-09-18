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19:57, 17 сентября 2024 года В Москве прошел предпремьерный показ фильма "Черные глубины Ладоги" Первые зрители увидели ленту в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".







16 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялся предпремьерный показ совместного фильма клуба "Диво" и ГТРК "Орел" "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти". Накануне ленту увидели первые зрители – ими стали 300 школьников и студентов из столицы. Подключиться к трансляции смогла и орловская молодежь.



Автором работы, которая велась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, выступил режиссер Игорь Свеженцев. В основе фильма – судьба 55-метровой баржи, которая затонула в сентябре 1941-го года.



Останки баржи дайверы нашли в 2022-м году. Они покоились на глубине в 17 метров. Предположительно, к гибели корабля привел шторм. Теперь предстоит узнать точный номер баржи.

Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания "Диво": "Мы знаем баржу №752 – "Ладожский "Титаник" – но про другие события того времени мы не знаем, это мы и хотели донести до подрастающего поколения". В фильме представлены архивные документы, кинохроника, уникальные подводные съемки. Это позволит зрителям максимально точно прочувствовать события 80-летней давности, которые происходили в блокадном Ленинграде. Работа над документальной лентой велась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Фильм уже доступен на сайте ГТРК "Орел" и в сообществе "Вести-Орел" в "ВКонтакте".



Также ленту увидят и в других городах России.

Анна Боева, заместитель директора ГТРК "Орел", член президиума Орловского регионального отделения Союза журналистов России: "Наш совместный проект поддержали коллеги из шести региональных филиалов ГТРК, мы надеемся что он будет интересен и другим, по крайней мере, мы предложим показать такую важную историческую работу".





Юлия Опанасюк



