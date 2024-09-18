Главная » Новости



20:43, 17 сентября 2024 года Ливенский сахарный завод планирует получить 90 тысяч тонн сахара с нового урожая Новые возможности завода и процесс добычи сахара из свеклы увидел Антон Киселев.







Сахарные заводы Орловщины выходят на плановую мощность. К примеру, для Ливенского сахзавода это 630 тонн продукта в сутки. Свеклу везут с местных полей и Орловского округа. За сезон на заводе планируют получить 90 тысяч тонн сахара.



В следующем году предприятие планирует продолжить модернизацию производства, чтобы увеличить производительность до 5000 тонн в сутки или больше.





Антон Киселёв



