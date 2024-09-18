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15:45, 17 сентября 2024 года Первый замгубернатора Орловской области Владимир Ивановский сдал нормы ГТО Он проявил себя в беге и в стрельбе из пневматики.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский успешно сдал нормы ГТО. Он продемонстрировал отличную физическую форму и выносливость. За 3 минуты 50 секунд Ивановский преодолел дистанцию в один километр, а также выполнил все нормативы, включая стрельбу из пневматической винтовки, набрав 44 очка. тг-канал "Телеграммы из Орла". Замгубернатора призвал всех последовать его примеру и проверить свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. Об этом сообщил





Сергей Мерцалов



