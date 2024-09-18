Главная » Новости



18:00, 17 сентября 2024 года Орловские поисковики вернулись из поездки в Улан-Батор Ранее в Монголии им удалось найти останки 27 бойцов, павших на Халхин-Голе.







Недавно из Монголии вернулась группа орловских поисковиков. Им удалось не только найти останки бойцов, павших на Халхин-Голе, но и решить вопрос со строительством часовни.



В майской экспедиции нашли останки 27 бойцов. Их отпели в Свято-Троицком храме Улан-Батора. Также поисковики приняли участие в мероприятиях с президентом РФ Владимиром Путиным, который посетил Монголию в начале сентября.



Более подробно в интервью Эльзе Ахмедбековой рассказал председатель регионального отделения "Поискового движения России" Сергей Щербатый.









Эльза Ахмедбекова



