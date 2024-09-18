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19:00, 17 сентября 2024 года В Нарышкино близится к завершению ремонт корпуса школы №2 Работы выполнены на 70%.







В Нарышкино завершается ремонт корпуса школы №2. Здание было построено в начале 1970-х годов. Сейчас здесь трудятся строители. Готовность объекта оценивается в 70%.



- По корпусу номер два нам остается уже чистая работа: покраска стен, укладка линолеума и завершение входных групп. Пока погода позволяет, мы делаем все максимально быстро, - рассказал представитель подрядчика Николай Руднев.



В корпусе, площадь которого чуть больше тысячи квадратных метров, заменили все инженерные коммуникации. И совсем скоро здесь появится центр дополнительного образования для детей со всего района.



Основное здание школы тоже на реконструкции. Здесь обновят инженерные сети, отопление, освещение, приведут в порядок стены, потолки, полы. Сейчас работают над фасадом, демонтируют деревянные перегородки и старую отопительную систему. Успеть нужно за два месяца.



Всего капремонт охватит более трех тысяч квадратных метров. В школе обучается 635 детей, из них 270 - в начальных классах.





Антон Сорокин



