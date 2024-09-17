Главная » Новости



14:50, 17 сентября 2024 года Под Орлом в лесу заблудилась семья грибников Три человека два часа блуждали в поисках выхода из чащи.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

16 сентября в пятом часу вечера в районе деревни Радовище Хотынецкого района заблудились супруги с шестилетним сыном. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.



В поисках грибов семья забрела в чащу и заблудилась. На поиски вышли пожарные и волонтеры. Спустя два часа потерявшиеся вышли из леса на звук сирены.





Артем Ежаков



