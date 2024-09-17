На улице Орловских партизан готовятся к укладке верхнего слоя асфальта
Участок улицы намерены завершить в 2024-м году.
В Орле продолжается строительство и реконструкция участка дороги по улице Орловских партизан от Московского шоссе до улицы Космонавтов. Как сообщил в социальных сетях мэр Юрий Парахин, готов нижний слой асфальта, завершаются работы над бордюрами и тротуарами. Вскоре рабочие намерены начать укладку верхнего слоя асфальта.
Как отметил градоначальник, участок улицы намерены завершить в 2024-м году.