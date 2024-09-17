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14:00, 17 сентября 2024 года В Орле предложили в разы увеличить штрафы за громкий транспорт Инициативу областного совета могут передать в Госдуму.





В ходе заседания комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного совета поддержали инициативу фракции "Единая Россия" об обращении в Государственную Думу касаемо ужесточения ответственности за эксплуатацию транспорта с превышением уровня шума.



Как сообщает пресс-служба заксобрания, сейчас за подобное нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Предлагается рассмотреть возможность увеличить взыскание в 10 раз – до 5000 рублей.



Вопрос направления инициативы намерены включить в повестку следующего заседания областного совета.



Напомним, что ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил запретить ночную езду громких мотоциклов в жилых районах.

"Не дело, когда без глушителей, с ревущими моторами по ночам гоняют. Посмотрите, что происходит в соседних областях. Угроза беспилотников. Мы тоже не лишены этого ужаса. Я предлагаю, давайте введем запрет на перемещение мотоциклов с громким звуком в жилых районах с 20:00 и до 8:00. И это будет дополнительное полномочие для наших правоохранителей", – заявил глава региона в начале сентября.





Артем Ежаков



