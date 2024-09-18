В поселке Знаменка под Орлом отремонтировали дорогу на главной улице
Протяженность участка – 650 метров.
Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
В поселке Знаменка Орловского округа капитально отремонтировали дорогу по улице Ленина. Объект ввели в эксплуатацию благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ составила 20,8 миллионов рублей.
Как сообщаетрегиональный инфопортал, на дороге уложили асфальт обустроили тротуары и барьерные ограждения, установили дорожные знаки, нанесли разметку и сделали искусственную неровность.