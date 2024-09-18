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15:30, 18 сентября 2024 года Ливенские энергетики обновили кабели в райцентре Улучшено электроснабжение жилых домов и соцучреждений.



Фото: АО "Орелоблэнерго"

В Ливнах Орловской области энергетики обновили 600 метров кабеля на улице Серболовской и 700 метров в районе улиц Кирова, Карла Маркса и Бутуровка.



По информации пресс-службы областного правительства, воздушная линия на Серболовской улице питает дома частного сектора. Здесь специалисты вместо старого провода протянули самонесущий изолированный провод, а прежние опоры заменили на новые.



Сети линии на Карла Маркса, Кирова и Бутуровка питают многоквартирные дома, социальные учреждения и объекты бизнеса. Обновленный кабель из полиэтилена должен оптимизировать потери. Работы провели в рамках инвестиционной программы 2024 года.





Сергей Силаев



