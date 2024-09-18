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17:25, 17 сентября 2024 года Мошенники предлагают орловцам заменить счетчики Аферисты действуют от имени "Орелоблэнерго".



Фото: архив

В Орловской области мошенники начали предлагать жителям заменить счетчики. Аферисты делают это имени энергетиков и запрашивают данные паспорта, СНИЛС, а также код доступа от Госуслуг.



– АО "Орелоблэнерго" никогда не запрашивает СНИЛС и паспортные данные по телефону, - напоминают в пресс-службе областного правительства.



Официальную информацию можно получить в центре обслуживания по номеру телефона: 8(800) 250-19-61.



График работы:



• понедельник, среда с 8.00 до 17.00;

• вторник, четверг с 8.00 до 18.00;

• пятница с 8.00 до 15.45;

• суббота, воскресенье - выходной.





Сергей Силаев



