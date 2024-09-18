Мошенники предлагают орловцам заменить счетчики

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17:25, 17 сентября 2024 года
Мошенники предлагают орловцам заменить счетчикиАферисты действуют от имени "Орелоблэнерго".
Фото: архив
В Орловской области мошенники начали предлагать жителям заменить счетчики. Аферисты делают это имени энергетиков и запрашивают данные паспорта, СНИЛС, а также код доступа от Госуслуг.
– АО "Орелоблэнерго" никогда не запрашивает СНИЛС и паспортные данные по телефону, - напоминают в пресс-службе областного правительства.
Официальную информацию можно получить в центре обслуживания по номеру телефона: 8(800) 250-19-61.
График работы:
• понедельник, среда с 8.00 до 17.00;
• вторник, четверг с 8.00 до 18.00;
• пятница с 8.00 до 15.45;
• суббота, воскресенье - выходной.
Сергей Силаев
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