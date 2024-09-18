среда 18.09.2024 03:04:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:25, 17 сентября 2024 года

Мошенники предлагают орловцам заменить счетчики

Аферисты действуют от имени "Орелоблэнерго".

Фото: архив

В Орловской области мошенники начали предлагать жителям заменить счетчики. Аферисты делают это имени энергетиков и запрашивают данные паспорта, СНИЛС, а также код доступа от Госуслуг.

АО "Орелоблэнерго" никогда не запрашивает СНИЛС и паспортные данные по телефону, - напоминают в пресс-службе областного правительства.

Официальную информацию можно получить в центре обслуживания по номеру телефона: 8(800) 250-19-61.

График работы:

• понедельник, среда с 8.00 до 17.00;
• вторник, четверг с 8.00 до 18.00;
• пятница с 8.00 до 15.45;
• суббота, воскресенье - выходной.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.