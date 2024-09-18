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16:30, 17 сентября 2024 года В Орле вскрыли подозрительную коробку В ней находились шурупы и гайки.



Фото: архив

В Орле сотрудники МЧС 16 сентября дежурили на улице Комсомольской, где очевидцы увидели подозрительную металлическую коробку. Ее пришлось обследовать специалистам.



По информации пресс-службы регионального МЧС, специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов внутри. В коробке находились гайки с шурупами.



Всего за последние сутки спасатели выезжали на вызовы 39 раз. Из них 27 выездов на тушение пожаров, 12 - на происшествия и помощь населению.





Сергей Силаев



