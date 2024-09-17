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11:29, 17 сентября 2024 года

Бывшего бухгалтера орловской школы будут судить за мошенничество

Женщина присвоила себе более 1,3 миллиона рублей.

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Урицком районе перед судом предстанет бывший бухгалтер школы. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, расследование уголовного дела завершено. С января по декабрь 2023 года обвиняемая, работая бухгалтером в селе Подзавалово Урицкого района, незаконно увеличила себе зарплату. Она присвоила более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Эти деньги женщина потратила по своему усмотрению, что привело к образованию кредиторской задолженности образовательного учреждения.
 
Предварительное следствие завершено. Женщина полностью признала свою вину. На ее имущество наложен арест. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области.



Сергей Мерцалов
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