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15:30, 17 сентября 2024 года Орловские семьи смогут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты Речь идет о сумме, не превышающей 10 тысяч рублей.



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По инициативе президента России семьи с детьми смогут получить остаток средств материнского капитала в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, единовременной выплатой. Уведомление поступит от Социального фонда. В нем уже будет предзаполненное заявление на получение выплаты.



Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, родителям достаточно только проверить данные и отправить заявление через Госуслуги, МФЦ или по почте.



Узнать остаток материнского капитала можно прямо сейчас на Госуслугах. В бумажном виде выписку об остатке можно получить в клиентской службе Социального фонда по месту жительства.





Сергей Мерцалов



