На Орловщине продолжается сбор продуктов и вещей для вынужденных переселенцев

Сейчас в большом количестве нужны макароны и тушенка.

Фото: архив

В орловском центре "Патриот-57" продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Курской области. Присоединиться к благому делу может каждый желающий.



Сейчас особенно нужны макароны, тушенка, постельное белье, полотенца, осенняя обувь разных размеров, зонты, а также мужское и женское нижнее белье. Кроме того, требуются стиральный порошок, чай, моющие средства для посуды, одеяла и спортивная одежда.