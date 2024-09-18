На Орловщине продолжается сбор продуктов и вещей для вынужденных переселенцев

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17:00, 17 сентября 2024 года
На Орловщине продолжается сбор продуктов и вещей для вынужденных переселенцевСейчас в большом количестве нужны макароны и тушенка.
Фото: архив
В орловском центре "Патриот-57" продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Курской области. Присоединиться к благому делу может каждый желающий.
Сейчас особенно нужны макароны, тушенка, постельное белье, полотенца, осенняя обувь разных размеров, зонты, а также мужское и женское нижнее белье. Кроме того, требуются стиральный порошок, чай, моющие средства для посуды, одеяла и спортивная одежда.
Принести гуманитарную помощь можно по адресу: Орел, Привокзальная улица, 8. Об этом сообщает
тг-канал "Орловский тыл".
Сергей Мерцалов