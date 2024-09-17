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13:00, 17 сентября 2024 года

В Орле искали нетрезвых водителей

В ночной рейд вышли инспекторы региональной Госавтоинспекции.

Фото: "Вести-Орел"

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Инспекторы проводят ночные рейды, чтобы выявить водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
 
С начала года произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых были признаки опьянения. В этих авариях 65 человек получили ранения, а семеро погибли.
 
Всего с начала года было выявлено 922 нетрезвых водителя. Из них 307 отказались от медицинского освидетельствования, а у 100 человек это было уже повторное нарушение.



Антон Сорокин
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