В Орле искали нетрезвых водителей

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13:00, 17 сентября 2024 года
В Орле искали нетрезвых водителейВ ночной рейд вышли инспекторы региональной Госавтоинспекции.
Фото: "Вести-Орел"
Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Инспекторы проводят ночные рейды, чтобы выявить водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых были признаки опьянения. В этих авариях 65 человек получили ранения, а семеро погибли.
Всего с начала года было выявлено 922 нетрезвых водителя. Из них 307 отказались от медицинского освидетельствования, а у 100 человек это было уже повторное нарушение.
Антон Сорокин