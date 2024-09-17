В Орле искали нетрезвых водителей

В ночной рейд вышли инспекторы региональной Госавтоинспекции.

Фото: "Вести-Орел"

С начала года произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых были признаки опьянения. В этих авариях 65 человек получили ранения, а семеро погибли.

Всего с начала года было выявлено 922 нетрезвых водителя. Из них 307 отказались от медицинского освидетельствования, а у 100 человек это было уже повторное нарушение.