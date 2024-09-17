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12:30, 17 сентября 2024 года Ветерану Великой Отечественной войны из Орла исполнилось 103 года Поздравления принимал Александр Семенович Зотов.



Фото: скриншот из видео администрации города Орла

Участнику Великой Отечественной войны Александру Семеновичу Зотову исполнилось 103 года. С Днем рождения его поздравили сотрудники администрации города Орла. Они пожелали фронтовику крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия и неизменной поддержки родных.



Ребята из школы № 51 подготовили для Александра Семеновича настоящий парад и приветствовали его троекратным "Ура!". Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии. Во время Великой Отечественной войны Александр Зотов служил в 157-й стрелковой дивизии. В Севастополе он получил тяжелое ранение, в результате чего стал инвалидом второй группы. Также у ветерана есть орден Отечественной войны II степени.







Сергей Мерцалов



