Орловцы могут привиться от гриппа на железнодорожном вокзале
Вакцинация проводится бесплатно и доступна для всех желающих.
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В медпункте на железнодорожном вокзале в Орле стартовала бесплатная вакцинация от гриппа. Ее проводят сотрудники ЧУЗ "РЖД-Медицина".
Как сообщили в пресс-службе МЖД, прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации (при отсутствии противопоказаний). С собой необходимо захватить паспорт и полис ОМС. Процедура займет около 15 минут.
Также вакцинацию от гриппа проходят сотрудники Московской железной дороги. В первую очередь это касается работников, которые обеспечивают движение поездов и тех, кто взаимодействует с пассажирами.