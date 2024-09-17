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12:01, 17 сентября 2024 года Орловцы могут привиться от гриппа на железнодорожном вокзале Вакцинация проводится бесплатно и доступна для всех желающих.



Фото: архив

В медпункте на железнодорожном вокзале в Орле стартовала бесплатная вакцинация от гриппа. Ее проводят сотрудники ЧУЗ "РЖД-Медицина". пресс-службе МЖД, прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации (при отсутствии противопоказаний). С собой необходимо захватить паспорт и полис ОМС. Процедура займет около 15 минут. Как сообщили , прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации (при отсутствии противопоказаний). С собой необходимо захватить паспорт и полис ОМС. Процедура займет около 15 минут. Также вакцинацию от гриппа проходят сотрудники Московской железной дороги. В первую очередь это касается работников, которые обеспечивают движение поездов и тех, кто взаимодействует с пассажирами.





Сергей Мерцалов



