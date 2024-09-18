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8:00, 18 сентября 2024 года Разрешение на охоту орловцам выдадут в Ливнах За документом нужно отправиться 18 сентября.



Фото: архив

В Ливнах Орловской области 18 сентября с 11.00 до 15.00 будут выдавать разрешения на охоту в угодьях региона. Документ можно получить по адресу: город Ливны, улица Орджоникидзе, д.2А (Городская ветеринарная станция).



С собой орловцы должны взять охотничий билет, квитанцию об оплате государственной пошлины, сообщили в управлении эконадзора и природопользования Орловской области.



Напомним, что с 15 сентября в регионе стартовал сезон охоты на пушных зверей. Добыча зайца-русака, енотовидной собаки и лисы открыта до 28 февраля, а волка - до 31 марта.





Сергей Силаев



