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9:23, 17 сентября 2024 года Четыре человека получили травмы в ДТП под Орлом Авария произошла на автодороге "Орел-Знаменское".



Фото: Управление Госавтоинспекции по Орловской области

16 сентября в Орловской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека - водитель и три пассажира автомобиля "Шкода".



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по региону, инцидент случился на 44-м километре автодороги "Орел-Знаменское". 37-летний водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. В результате ДТП водитель и три пассажира "Шкоды" получили телесные повреждения. Это мужчины 1989, 2003 и 1992 годов рождения. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.





Сергей Мерцалов



