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9:03, 17 сентября 2024 года Орловские спасатели отправились в ЛНР Региону необходима помощь в тушении пожаров.



Фото: скриншот из видео МЧС России

Спасатели из Орловской области 16 сентября отправились в Луганскую Народную Республику вместе с подразделениями из Калужской области. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков.



В составе сводного отряда пожарно-спасательные подразделения из Калужской и Орловской областей. Всего в регион прибудут более 70 человек и 13 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



В ряде округов ЛНР на протяжении нескольких недель бушуют пожары на открытых территориях. Режим ЧС ввели в нескольких округах.





Сергей Силаев



